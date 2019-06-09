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"Екологічна катастрофа": в Одесі раптово позеленіло море через отруйні речовини

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В Одеській області і у самій Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір. Купатися в такій воді – небезпечно, в соцмережах масово публікують фото і відео зі дивним явищем.

Біолог і керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський пояснив, що причиною цвітіння води є розмноження у воді мікроскопічних організмів – ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини. При цьому він назвав НП "екологічною катастрофою великого масштабу", пише BBC.

Таке інтенсивне забарвлення Одеської затоки, за словами еколога, спостерігається вкрай рідко. На процес впливає два фактори: рівень солоності і забруднення.

"Зелене" море в Одесі

"Зелене" море в Одесі

ВВС

"Перше – солоність води зменшилася, інтенсивність цвітіння – збільшилася. Друге – забруднення біогенними елементами: це мінеральні добрива, азотні добрива полів, миючі речовини, недостатньо добре очищені стоки міста, які потрапляють в море після злив", – пояснив Балинський.

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Купатися в такому морі біолог вкрай не рекомендує, але офіційної заборони від міської влади поки не було.

"При контакті зі шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. При такому бурхливому зростанні виділяється цілий ряд речовин, які вважаються отруйними", – додає Балинський.

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Якщо продовжиться приплив біогенних елементів, а температура води в Одеській затоці і далі буде підвищуватися, можливе виникнення нестачі повітря.

"Ці мікроорганізми поглинають весь кисень з води і тому гине вся живність. Таке вже було в Одеській затоці в 2010 році – масова загибель всього живого. Тоді навіть всі мідії загинули. Це екологічна катастрофа великого масштабу. Це дуже серйозно може позначитися на екології міста Одеси", – розповідає Владислав Балинський.

Го купатися 😰

Публікація від Інна (@ innalav131900)

Black sea

Публікація від Інна (@ innalav131900)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Тема
Odesa.City
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
Одеська областьОдеса
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Может пора уже снять водную блокаду Крыма?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Рагули засрали море
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И как-то вспомнилась статья, интервью с ученым-экологом, который выступал против перекрытия водного канала в Крым. Я подробности уже и не помню, но там было про то, что если канал закрыли, то куда пойдут излишки воды? Значит их начнут сбрасывать в море. А это постепенно приведет к изменению состава воды и огромным проблемам, поскольку морская рыба не может жить в полупресной воде. И про водоросли тоже было. Так что, это цветение, это только первые ласточки, чем дальше, тем будет становится хуже. Но ведь гораздо важнее нагадить жителям Крыма, не так ли?
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