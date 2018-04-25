Дрожали стены: в Одессе произошло землетрясение

В нескольких районах Одессы местные жители ощутили подземные толчки 25 апреля.

По данным издания "Инфопорт", вероятнее всего было землетрясение силой в 3 балла. Отмечается, что дрожали стены и срабатывали сигнализации на машинах.

Предположительно, толчки в Одессе стали отголосками землетрясения, произошедшего в Новороссийске 25 апреля

Местные жители также заявили, что толчки могли доноситься с моря. Стоит отметить, что в ГСЧС Одесской области пока не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года. 30 числа в Трускавце и Дрогобыче произошло землетрясение, в результате которого обвалилась карстовая порода. Глубина кратера составляла около 50 метров, а площадь - 500 метров квадратных.