Оказывается, в Украине действует интересный проект, разработанный совместными усилиями центров занятости, органов местного самоуправления и полиции, направленный на привлечение безработных к профилактической работе по предупреждению правонарушений.

Это временная занятость для безработных, которым предлагается подработать на общественных работах по информированию о предотвращении нарушений общественного порядка (в неофициальном общении службы занятости такой вид деятельности называют "проект "Шерифы").

Данная программа реализуется центрами занятости, но она напрямую зависит от муниципалитетов. Поскольку, согласно действующему законодательству, именно городские, поселковые и сельские советы имеют право принимать решения по организации общественных работ. Они на своих сессиях принимают решения, в которых определяют заказ на те виды общественных работ, которые считают целесообразным использовать в своих громадах.

Разумеется, привлечь к работам по информированию о предотвращении нарушений общественного порядка не могут просто "первого попавшегося", который находится на учете в центре занятости. Сначала человек проходит отбор, тестирование на предмет того, может ли он заниматься такой работой.

Его три недели готовят к выполнению этих работ. Обучают полицейские, занимаются в отделах (отделениях) полиции. И только тогда, когда лицо получит соответствующее заключение, с ним местным советом заключается договор на выполнение работ. И безработный при этом не снимается с учета, продолжает получать пособие. В законе написано, что это дополнительная мотивация к труду.

"Шерифы" работают в тесном сотрудничестве с полицейскими. Они занимаются профилактикой правонарушений. Это встречи в школах, с учащейся молодежью, посещение "неблагополучных" семейств, семей со сложными жизненными обстоятельствами, где есть злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами, домашнее насилие и т.п. И во время посещений проходят беседы по предупреждению правонарушений. Таким образом происходит предупреждение тех негативных проявлений, которые могли бы произойти.

И это поднимает социальный статус человека: он трудится, приносит пользу обществу, чувствует себя нужным. Правда, это не может быть работой, связанной с опасностью для жизни – такие "шерифы" не привлекаются к задержаниям, блокированию, патрулированию…

Важный аспект – это средства, выделяющиеся на проведение общественных работ. С 2013 года, со вступлением в силу нового Закона Украины "О занятости населения", служба занятости не имела права 100-процентно финансировать общественные работы.

В 2013 году введен порядок паритетности финансирования, то есть 50% средств выделяет местный совет, и 50% – за счет средств службы занятости. Эта норма Закона позже была отменена, и сейчас нет такого строгого требования по финансированию по принципу 50/50.

Вместе с тем, в Законе указано, что, в первую очередь, финансируются те местные советы, которые сами выделяют средства. Безработный может за год быть занятым на общественных работах не более 180 дней (они могут идти подряд, а могут быть "разбросаны" в течение года).

Общественные работы по информированию о предотвращении нарушений общественного порядка организовываются на базе местных советов, поэтому оплата может быть разной – в зависимости от того, как это определил соответствующий совет – это их право. Как правило, такая оплата не намного выше минимальной зарплаты. Но для безработных, да еще и в отдаленных районах, такой приработок – отнюдь не лишний.

И в сельской местности, где хронически не хватает участковых офицеров полиции, подобные программы очень необходимы! А с созданием финансово независимых ОТГ, которые заинтересованы в обеспечении общественной безопасности на своих территориях, их руководителям и депутатам полезно будет знать отечественный опыт в данной области. Знать и использовать на практике.

Этот социально ориентированный проект изначально был внедрен в 2011 году в Херсонской области. Данные работы активизировались с 2015 года, когда в центры занятости стали приходить демобилизованные из АТО военные: нередко именно им предлагают профилактическую работу по предупреждению правонарушений, ведь у них большой авторитет, и подростки прислушиваются к ним.

При содействии службы занятости в общественных работах по виду "Информирование населения о предотвращении нарушений общественного порядка" в последние годы только в Харьковской области принимали участие 35 безработных: в 2015 – 9 чел., В 2016 – 13 чел., В 2017 г. – 13 чел. Такие общественные работы проводились в Барвенковском, Валковском, Двуречанском, Змиевском, Красноградском и Чугуевском районах.