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Тіна Кароль блиснула грудьми в ефірі "Танців з зірками": опубліковані фото

1.5т Читати матеріал російською

Популярна співачка і ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль вразила шанувальників відвертим вбранням.

У прямому ефірі 34-річна зірка з'явилася у блискучій сукні, котра оголила її груди. Фанати зірки викладають у Instagram фото з ефіру і захоплюються її красою.

Відзначимо, що чорна сукня з напівпрозорим подолом також оголила підтягнуті ноги Кароль.

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"Дивіться в очі", – написав один з користувачів під знімком.

Юрій Горбунов та Тіна Кароль

Юрій Горбунов та Тіна Кароль

instagram.com/gorbunovyuriy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль без білизни порушила фанатів величезними грудьми. Відзначимо, що зірка часто показує розкішну фігуру на фотографіях.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна Київ
Теги
Instagram зірки Танці з зірками
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