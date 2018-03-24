Астролог назвал подходящую для Путина женщину

Гороскоп президента России Владимира Путина удивительно гармоничен в сочетании с гороскопом депутата Госдумы РФ Алины Кабаевой.

"Судя по карте рождения, их отношения могли начаться еще с 2006 года", - сказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Астролог обратил внимание на интересный нюанс в гороскопе президента России. "Планета Венера, отвечающая за брак и личные отношения, находится на грани 11-го Дома друзей и 12-го Дома тайн и сокрытия". По мнению Влада Росса, именно этим объясняется практически полная завеса тайны в вопросе личной жизни Путина.

Тем не менее, астролог заверил: "Я почти уверен, что он в официальном браке с Алиной Кабаевой, просто это не разглашено".

"Судя по карте рождения, у них это началось еще с 2006 года. И его можно понять – она красивая умная женщина, депутат Государственной Думы России", - заметил астролог. Он добавил, что склонен доверять неподтвержденной информации о том, что дом этой пары расположен в Сочи – "именно поэтому Путин часто исчезает".

Владимир Путин, Алина Кабаева Blick am Abend

Проанализировав оба гороскопа, а также их совместимость, Влад Росс пришел к выводу, что Кабаева прекрасно подходит Путину на роль спутницы жизни. "По гороскопу она полностью накладывается на Юпитер Путина, а Юпитер – это ощущение счастья. Она полностью вписывается в его дух счастья. Она для него – символ большого счастья и крепкой семьи", - подчеркнул астролог.

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Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал о том, что день 18 марта, на который назначены очередные выборы президента России, крайне благоприятен с астрологической точки зрения. Если бы обошлось без фальсификаций, страна имела бы шанс получить новый толчок к развитию.