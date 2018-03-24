Астролог назвав жінку, що підходить для Путіна

Гороскоп президента Росії Володимира Путіна на диво гармонійний у поєднанні з гороскопом депутата Держдуми РФ Аліни Кабаєвої.

"Судячи по карті народження, їхні стосунки могли початися ще 2006 року", - сказав "Обозревателю" астрологВлад Росс.

Астролог звернув увагу на цікавий нюанс в гороскопі президента Росії. "Планета Венера, що відповідає за шлюб і особисті стосунки, знаходиться на межі 11-го Будинку друзів і 12-го Будинку таємниць і приховування". На думку Влада Росса, саме цим пояснюється практично повна завіса таємниці в питанні особистого життя Путіна.

Проте, астролог запевнив: "Я майже впевнений, що він в офіційному шлюбі з Аліною Кабаєвою, просто це не розголошено".

"Судячи по карті народження, у них це почалося ще з 2006 року. І його можна зрозуміти - вона красива розумна жінка, депутат Державної Думи Росії", - зауважив астролог. Він додав, що схильний довіряти непідтвердженій інформації про те, що будинок цієї пари розташований в Сочі - "саме тому Путін часто зникає".

Володимир Путін, Аліна Кабаєва Blick am Abend

Проаналізувавши обидва гороскопи, а також їхню сумісність, Влад Росс дійшов висновку, що Кабаєва прекрасно підходить Путіну на роль супутниці життя. "За гороскопом вона повністю накладається на Юпітер Путіна, а Юпітер - це відчуття щастя. Вона повністю вписується в його дух щастя. Вона для нього - символ великого щастя і міцної родини", - підкреслив астролог.

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Як писав "Обозреватель", раніше Влад Росс розповів про те, щодень 18 березня, на який призначено чергові вибори президента Росії, вкрай сприятливий з астрологічної точки зору. Якби обійшлося без фальсифікацій, країна мала б шанс отримати новий поштовх до розвитку.