Друг Заворотнюк резко ответил СМИ, которые "похоронили" актрису

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировал на слухи, которые распространили СМИ о ее смерти.

Он заявил КП, что Заворотнюк, которой диагностировали рак головного мозга, по прежнему жива. Однако приятель звезды сериала "Моя прекрасная няня" попросил не разглашать его имя.

"Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще. Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все", – резко резюмировал друг Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк

Интересно, что директор актрисы Марина Потапова на звонки и сообщения СМИ так и не ответила. А в клинике, где лежала Анастасия (и где неоднократно видели ее родных) ситуацию и вовсе запутали:

"Чтобы узнать о состоянии пациента, назовите, пожалуйста, его дату рождения и кодовое слово, – ответил оператор, однако, услышав дату рождения Заворотнюк, заявил: – Такой пациентки у нас нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети начали распространять информацию о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице.

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