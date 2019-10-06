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7 жовтня • оновлено в 18:13
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Друг Заворотнюк різко відповів ЗМІ, які "поховали" акторку

9.2т Читати матеріал російською

Друг російської акторки Анастасії Заворотнюк відреагував на чутки, які поширили ЗМІ про її смерть.

Він заявив КП, що Заворотнюк, якій діагностували рак головного мозку, як і раніше жива. Однак приятель зірки серіалу "Моя прекрасна няня" попросив не розголошувати його ім'я.

"Нас давно попросили нічого не говорити пресі взагалі. Як можна думати, що вона померла, якщо немає офіційних заяв? Так, вона жива! На цьому все", – різко резюмував друг Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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Цікаво, що директор актриси Марина Потапова на дзвінки та повідомлення ЗМІ так і не відповіла. А в клініці, де лежала Анастасія (і де неодноразово бачили її рідних) ситуацію і зовсім заплутали:

"Щоб дізнатися про стан пацієнта, назвіть, будь ласка, його дату народження і кодове слово, – відповів оператор, проте, почувши дату народження Заворотнюк, заявив: – Такої пацієнтки у нас немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почали поширювати інформацію про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія Москва
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