"Бузова вылизала?" Лободу разгромили за дерзкую выходку

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, возмутила пользователей сети вульгарным фото.
На свою страницу в Instagram она опубликовала фото с частного самолета, на котором позирует с пустой тарелкой.
"Кто хорошо работает, тот хорошо ест", – подписала кадр Лобода.
Фолловеры тут же отреагировали на дерзкую выходку певицы:
"Щас у звезд мода пошла тарелки чистыми оставлять... У Бузовой тоже чистые – вылизывает на всю вселенную", "Сразу видно, что ни*уя полезного не сделала", "Кто не работает тот ест".
Лободу разгромили за дерзкую выходку
instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода и MARUV зажгли на российском фестивале.
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