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"Бузова вылизала?" Лободу разгромили за дерзкую выходку

1.3т Читать материал на украинском

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, возмутила пользователей сети вульгарным фото.

На свою страницу в Instagram она опубликовала фото с частного самолета, на котором позирует с пустой тарелкой.

"Кто хорошо работает, тот хорошо ест", – подписала кадр Лобода.

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Фолловеры тут же отреагировали на дерзкую выходку певицы:

"Щас у звезд мода пошла тарелки чистыми оставлять... У Бузовой тоже чистые – вылизывает на всю вселенную", "Сразу видно, что ни*уя полезного не сделала", "Кто не работает тот ест".

Лободу разгромили за дерзкую выходку

Лободу разгромили за дерзкую выходку

instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода и MARUV зажгли на российском фестивале.

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Светлана Лобода
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звезды Instagram
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