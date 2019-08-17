Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Плітки

"Бузова вилизала?" Лободу розгромили за зухвалу витівку

1.3т Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і виступає в РФ, обурила користувачів мережі вульгарним фото.

На свою сторінку в Instagram вона опублікувала фото з приватного літака, на якому позує з порожньою тарілкою.

"Хто добре працює, той добре їсть", – підписала кадр Лобода.

Новини
"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику

Фоловери одразу ж відреагували на зухвалу витівку співачки:

"Зараз у зірок мода пішла тарілки чистими залишати... У Бузової теж чисті – вилизує на весь світ", "Відразу видно, що ні*уя корисного не зробила", "Хто не працює той їсть".

Лободу розгромили за зухвалу витівку

Лободу розгромили за зухвалу витівку

instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Світлана Лобода
Теги
зірки Instagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...