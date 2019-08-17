"Бузова вилизала?" Лободу розгромили за зухвалу витівку

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і виступає в РФ, обурила користувачів мережі вульгарним фото.

На свою сторінку в Instagram вона опублікувала фото з приватного літака, на якому позує з порожньою тарілкою.

"Хто добре працює, той добре їсть", – підписала кадр Лобода.

Фоловери одразу ж відреагували на зухвалу витівку співачки:

"Зараз у зірок мода пішла тарілки чистими залишати... У Бузової теж чисті – вилизує на весь світ", "Відразу видно, що ні*уя корисного не зробила", "Хто не працює той їсть".

Лободу розгромили за зухвалу витівку instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі.

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