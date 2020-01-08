Главная Новости
8 января • обновлено в 16:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

Экс-регионал из Черкасс замахнулся на должность во власти: подробности

1.2т
Читать материал на украинском

Бывший "регионал" Вадим Береза претендует на должность председателя Государственного агентства спорта.

Как сообщил "Прочерк", Береза был заместителем главного "регионала" Черкасской области Сергея Тулуба по партийной линии, руководителем Департамента по общественно-политическим вопросам и региональной политики ОГА.

"Регионал" из обоймы туловища претендует на высокую должность

"Регионал" из обоймы туловища претендует на высокую должность

Отметим, в конце 2019 Кабмин создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта в рамках бюджета соответствующего министерства.

Согласно постановлению, создано Государственное агентство Украины по вопросам искусств; Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования; Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины; Государственное агентство спорта Украины; Государственное агентство развития туризма Украины; Государственную инспекцию культурного наследия Украины; Государственную службу охраны культурного наследия Украины.

Новости
Мать черкасского депутата уличили в афере с ремонтом полицейских автомобилей

Вадим Береза, который подал декларацию кандидата на одно из агентств, известный в Черкассах участием в роковом ДТП. Умерла – 32-летняя Лариса Ткаченко.

По информации местных СМИ, летом 2013 года Береза за рулем внедорожника насмерть сбил женщину. Сначала от ситуации тогдашний чиновник открещивался. Впоследствии в содеянном сознался. Правда, заверил: виноват не он, а жертва аварии. Потому что якобы перебегала дорогу на красный свет.

В декларации Вадим Береза задекларировал квартиру в Черкассах площадью 79.8 м. кв., автомобиль Toyota Auris 2008 года выпуска, заработную плату, полученную по основному месту работы в 2018 году – 50884 тысяч гривен, активы в размере 55 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкассах сожгли автомобиль депутата от фейковых "Слуги народа". Mazda 3 принадлежит избраннику горсовета Николаю Фомич. Первыми возгорания увидели соседи, они и вызвали спасателей и правоохранителей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Черкассы
Теги
правительство должность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги