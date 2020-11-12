Зараженный ковидом мэр Черкасс без маски встретился с работниками детских садов

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко встречался с работниками детских садов, несмотря на собственные заявления о самоизоляции из-за коронавируса.

Информацию об этом он разместил в своем Facebook, сообщив, что в прошлый четверг, 5 ноября, он встретился с педагогами, где обсудил угрозу коронавируса. Интересно, что на фотографиях, которые опубликовал сам Бондаренко, он без маски.

"Друзья, как видим, Covid-19 не отступает и нам всем важно научиться жить в новых условиях", – написал в своей заметке Бондаренко.

Интересно, что уже в стриме 10 ноября мэр заверил, что с четверга находится на самоизоляции.

"Коронавирус не обошло стороной и меня. Тест, который я сдал в Третьей городской больнице, стал плюсовым. Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на самоизоляции, тогда как сдал", – заявил Анатолий Бондаренко.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, стало известно об инфицировании коронавирусом городского головы Анатолия Бондаренко. Он известен своим сопротивлением карантину, а также высказываниями о том, что маска не защищает от коронавируса. Ранее Бондаренко советовал черкащанам "нормально продышаться" и улучшить иммунитет, чтобы уберечься от коронавируса.