Сухо й аномально тепло: черкасщанам прогнозируют не зимнюю погоду на начало января

Начало января не принесет на Черкасщину больших погодных изменений. Область остается в зоне аномально теплой и почти сухой погоды.

Тепла аномалия будет усиливаться или ослабляться связи с изменением направления ветра, сообщает в Facebook пресс-служба Черкасского областного гидрометцентра.

Теплая аномалия может усиливаться или ослабляться tsn.ua

В пятницу, 3 января, Черкасская область окажется на грани антициклона, который занимает всю территорию Западной Европы, и очередного циклона, который выходит из Атлантики на Скандинавию.

Западные и юго-западные ветра поддержат температурный фон на уровне 0-5 градусов мороза, осадков не ожидается.

"Стабильный и не по-зимнему теплый характер погоды, отсутствие снежного покрова не утруждают любые сферы жизнедеятельности, позволяют экономить на отоплении помещений, способствуют как труду, так и отдыху", – заключили синоптики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в новогоднюю ночь в селе Листвина Корсунь-Шевченковского района Черкасской области во время пожара погибла 11-летняя девочка. Ребенок задохнулся дымом.

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