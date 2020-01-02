Сухо й аномально тепло: черкасщанам прогнозируют не зимнюю погоду на начало января

Начало января не принесет на Черкасщину больших погодных изменений. Область остается в зоне аномально теплой и почти сухой погоды.
Тепла аномалия будет усиливаться или ослабляться связи с изменением направления ветра, сообщает в Facebook пресс-служба Черкасского областного гидрометцентра.
Теплая аномалия может усиливаться или ослабляться
tsn.ua
В пятницу, 3 января, Черкасская область окажется на грани антициклона, который занимает всю территорию Западной Европы, и очередного циклона, который выходит из Атлантики на Скандинавию.
Западные и юго-западные ветра поддержат температурный фон на уровне 0-5 градусов мороза, осадков не ожидается.
"Стабильный и не по-зимнему теплый характер погоды, отсутствие снежного покрова не утруждают любые сферы жизнедеятельности, позволяют экономить на отоплении помещений, способствуют как труду, так и отдыху", – заключили синоптики.
Ранее OBOZREVATEL сообщал: в новогоднюю ночь в селе Листвина Корсунь-Шевченковского района Черкасской области во время пожара погибла 11-летняя девочка. Ребенок задохнулся дымом.
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