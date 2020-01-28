Грипп "косит" черкасщан: школы областного центра закрыли на карантин

В Шполянском районе Черкасской области превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель на 8,7% выше, чем по всей области.

Как сообщили в региональном центре Минздрава Украины, в течение недели с 17 по 23 января заболели 6398 черкасщан, из них 4006 – дети. Руководство областного центра на две недели закрыло школы на карантин.

Больше всего ОРВИ и гриппом болеют дети

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости среди детей и взрослых увеличился на 34,7% и на 23,3% соответственно. Показатель общей заболеваемости на 3,4% ниже эпидемического порога по области. Однако его превышение зарегистрировано в одном регионе.

В больницу с симптомами гриппа и ОРВИ попал 481 человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Утром 28 января школы Черкасс до 9 февраля закрыли на карантин. По словам главного педагога города Сергея Воронова, гриппом и ОРВИ уже заболели 5346 учеников, это почти 20%.

"24 января в черкасских школах болело 2900 учеников, это 14%. Были закрыты на карантин 49 классов. В учреждениях общего среднего образования планируется закрытие еще 48 классов, в которых учится 1426 учеников. Уже не работает 96 классов, где уровень заболеваемости превышает 30% " – сказал Воронов.

Как сообщал OBOZREVATEL , у Черкасской гимназии №9 появились первые в городе муляжи школьников. Их установили коммунальщики, чтобы обезопасить пешеходный переход возле учебного заведения.

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