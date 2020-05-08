Депутат-"титушка" требует у президента не давить на мэра Черкасс

Черкасский депутат Виталий Косяк зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием прекратить давление на мэра Черкасс.

Местных жителей такая петиция удивила, ведь Косяк привлекался к уголовной ответственности за "вымогательство" и другие преступления, за что находился в местах лишения свободы, пишет vikka.ua.

Так, в электронной петиции к главе государства скандально известный черкасский избранник, допуская в тексте большую кулькисть грамматических ошибок, уверяет, что, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ничего не нарушил.

Facebook Виталия Косяка

"Он не принимал это решение и не подписывал его. Решение коллегиальное и, согласно законодательству, никто не может преследоваться за подобное, – заявляет Косяк. – Я, как депутат городского совета, требую от вас, Владимир Александрович, и правоохранителей прекратить давление на нашего городского голову ".

В своем Facebook-посте черкащанка Леся Мосийчук вспоминает историю почти 20-летней давности. ВПо ее словам, вмарте 2002 года Виталий Косяк был задержан за "вымогательство". В период ведения расследования совершил еще одно преступление, предусмотренное ч.1 ст. 355 УК – "принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств". Приговором Приднепровского районного суда от 9 декабря 2002 года был приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 1 месяц. Фактически в местах лишения свободы провел около года.

"После отсидки Косяк пошел в политику, был в Социалистический партии Украины Александра Мороза, даже работал корреспондентом партийной газеты" Народная правда ". От СПУ избирался депутатом Чернобаевского районного совета. 31 января 2012 против Косяка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 190 УК (мошеннические действия). Во времена "революции Достоинства" был замечен среди "титушек", которые "патрулировали" улицы Черкасс для физического сопротивления против борцов с режимом Януковича ", – рассказывает жительница Черкасс.

Добавляет, что после победы Революции Достоинства резко стал поддерживать патриотические силы. В 2015 году был избран в Черкасский городской совет от Радикальной партии Ляшко. В течение нескольких лет возглавлял управление инспекции Черкасского городского совета.

"На посту запомнился как некомпетентный и неуравновешенный руководитель, которого воспринимали ни подчиненные, ни субъекты предпринимательской деятельности. Судя по абсурдности петиции, в команде мэра Бондаренко больше не нашлось желающих ее зарегистрировать, кроме беспринципного Косяка", – заметила женщина.

Черкасские депутаты рассказали, что еще недавно мэр и его интернет-защитник пребывали в конфликте. На одной из сессий горсовета Виталий Косяк поскандалил с городским головой и буквально обещал последнего "умножить на ноль".

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

30 апреля прямо под носом у Кабмина мэр Черкасс, официально находясь в отпуске, отменил карантин.

Зеленский на такую самодеятельность черкасского мэра отреагировал достаточно жестко и призвал не путать децентрализацию с автономией и беречь здоровье и жизни людей.

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