В Черкассах сожгли автомобиль депутата от фейковой "Слуги народа". Фото

В Черкассах сгорел автомобиль Mazda 3, который принадлежит депутату Черкасского городского совета Николаю Фомичу.

Об инциденте, который произошел в ночь на 5 января, избранник написал на своей Facebook-странице. Предварительная версия спасателей – поджог.

Автомобиль был припаркован во дворе дома по улице Черновола, где проживает депутат. Пожар произошел около 2 часов ночи. Первыми возгорание увидели соседи, они и вызвали спасателей и правоохранителей.

В Черкассах сгорела машина местного депутата Facebook / Николай Фомич

Новости Мать черкасского депутата уличили в афере с ремонтом полицейских автомобилей

По информации УГСЧС в Черкасской области, огонь успел повредить переднюю часть транспортного средства и быстро распространялся. Спасатели оперативно остановили пламя и спасли машину от полного уничтожения.

Огонь уничтожил переднюю часть автомобиля ГСЧС в Черкасской области

Огонь уничтожил переднюю часть автомобиля ГСЧС в Черкасской области

Местному изданию "18000" Николай Фомич рассказал: уже написал заявление в полицию.

"Возможно, какие-то политические процессы, не знаю. Точных версий нет. Когда ты собирал на машину 7 лет, а потом ее внезапно сожгли, потому что кому-то не понравилось", – отметил депутат.

Николай Фомич Facebook

Николай Фомич в Черкасский горсовет попал по спискам партии "Самопомощь", недавно же вошел в депутатскую группу "Слуга народа". О ее создании в местном совете объявили накануне Нового года. Новая депутатская группа сразу же поддержала мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. В частности, в голосовании за сомнительный бюджет Черкасс на 2020 год. Сразу после распространения информации о создании депутатской группы, центральный офис партии "Слуга народа" на своей официальной странице в Facebook назвал ее фейком.

Напомним, поджог машины Фомича – не первый в черкасском политикуме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В середине сентября 2019 году в Чекрасах при загадочных обстоятельствах сгорела машина секретаря городского совета Ярослава Нищика.

А уже через два месяца неизвестные изуродовали автомобиль главного муниципалы Черкасс Станислав Коломийца. Машина было не задекларированной.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!