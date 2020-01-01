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1 января • обновлено в 19:11
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Ребенок сгорел заживо: на Черкасщине в новогоднюю ночь произошла трагедия

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В новогоднюю ночь в селе Листвинина Корсунь-Шевченковского района на Черкасщине, во время пожара погибла 11-летняя девочка. Ребенок задохнулся дымом.

О трагедии на своей Facebook странице сообщил прессекретарь УГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

Возгорание в доме застала мать погибшей девочки. Женщина вернулась домой в час ночи, после празднования.

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Белье, тлеющее на кровати, где спала ее 11-летняя дочь, женщина погасила самостоятельно. Ребенок находился в эпицентре возгорания и надышался ядовитого дыма. Спасти жизнь девочки не удалось.

Кровать, где спал ребенок, стоял а возле печки

Кровать, где спал ребенок, стоял а возле печки

ck.dsns.gov.ua

По данным спасателей, причиной пожара стала искра, попавшая из печи на кровать ребенка. Оно стояло вплотную к печке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкасской области под колесами поезда загадочно погиб подросток.

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Место
Украина Черкассы
Теги
пострадал ребенок пожар
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