Чуда не случилось: умер 4-летний мальчик, которого с братом и дедушкой сбила машина в Черкассах

Четырехлетний Егор Джура из Черкасс, который две недели боролся за жизнь после ДТП, умер в больнице.

О трагедии сообщили родные мальчика на Facebook-странице, созданной для помощи ребенку.

Во время ДТП Егор пострадал больше

В тяжелом состоянии Егор находился от 9 января, когда произошла авария, и умер 23 января.

"Наш сильный, жизнерадостный мальчик стал ангелом. Мы все за него боролись. Мы ждали что вот-вот и будет чудо, Егорка проснется, откроет глаза и увидит маму. Но этого не произошло ... на все воля Божья. Спасибо всем вам за помощь, за ваши молитвы и внимание к нашей беде ... " – обращаются к людям родственники мальчика.

Егор попал под колеса автомобиля вместе со своим братом и дедушкой, но пострадал больше всего. Об этом неделей ранее сообщил в Facebook телеведущий Руслан Сеничкин, призывая людей к помощи. Мальчик находился в коме 3 степени. У него отказывали жизненно важные органы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об этой аварии. Такси сбило дедушку с детьми-двойняшками, когда они переходили дорогу на углу улиц Сергея Аброса и Рождественской. Егора в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, его брат в результате аварии получил закрытую травму живота, а 62-летний дедушка – перелом голени.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал