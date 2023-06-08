Вывоз украинских детей в Беларусь – преступление

Путинские генералы боятся бунта в беларуской армии, поэтому кураторы из Кремля установили жесткий контроль над всей Беларусью. Об этом во время прямой связи с Варшавой в эфире международного телепроекта "OBOZREVATEL. Беларусь" сообщил один из лидеров беларуских оппозиционеров – координатор общественно-политической платформы "Беларуская Христианская Демократия" и беларуского информационно-образовательного учреждения "Ноктуам" Олег Аксенов.

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Вынужденный находиться в экзиле в Польще после незаконного задержания лукашенковскими силовиками за поддержку политических единомышленников и участников движения "Европейская Беларусь" Олег Аксёнов привел в пример недавний протестный митинг в Варшаве, собравший более миллиона человек, который охранялся минимальным количеством полицейских. По его словам, соседствующая с Польшей Беларусь пока может только мечтать о такой свободе волеизъявления граждан.

"Война с Украиной усугубила ситуацию со свободой слова в Беларуси. Непрекращающиеся попытки вовлечения россиянами беларуской армии усиливают протестные настроения и среди населения республики, и самих военнослужащих беларуских Вооружённых сил. А последние события с незаконным ввозом в Беларусь тысяч украинских детей с оккупированных путинской армией территорий являются военным преступлением с соучастием лукашенковского режима. Самопровозглашённому президенту Беларуси придётся ответить и за это, и за продолжающиеся убийства узников совести в застенках беларуских тюрем и изоляторов" – так координатор общественно-политической платформы "Беларуская Христианская Демократия" прокомментировал смерть известного беларуского поэта Дмитрия Сорокина в Лидском изоляторе временного содержания, которое уже неделю скрывают силовики.

Также Олег Аксёнов во время прямой связи из Варшавы рассказал в эфире международного телепроекта "OBOZREVATEL. Беларусь" о давних попытках Лукашенко стать президентом РФ с его предвыборным туром по глубинке России и оценил право Украины на превентивный удар по местам дислокации ядерных пусковых установок, а также надежду свободной Беларуси на полк имени Кастуся Калиновского, входящий в состав Вооружённых сил Украины и защищающий нашу страну от путинско-лукашенковской агресии.