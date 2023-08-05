Вслед за вертолетами Россия забрала из Беларуси 9 истребителей – Гаюн

Вслед за вертолетами Россия 5 августа забрала из Беларуси 9 своих истребителей. Речь идет о Су-34 и Су-30СМ.

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Об этом сообщает Беларускі Гаюн. Отмечается, что они выехали в районе 13:30 с аэродрома "Барановичи" (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Истребители проследовали через Могилёвскую область и пересекли границу Беларуси с РФ. Отметим, что большая часть из них провела в Беларуси 202 дня (с 15 января 2023 г.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, позднее, в районе 14:00 из Мачулищей пошел на взлет Ми-24 ВКС РФ. Это – последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ, который находился в Мачулищах. Вертолет взял курс на восток, и по всей видимости, также улетает из РБ в РФ на аэродром "Сеща".

"То есть за сегодняшний день с аэродрома "Мачулищи" в РФ улетело 11 вертолётов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ. Таким образом изменение численности группировки ВКС РФ в РБ: убыло из РБ: вертолеты – 1 единица Ми-24. Истребители – 9 единиц Су-34 и Су-30СМ", – пишет паблик.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 5 августа в районе 8:15-8:20 из территории Беларуси обратно в РФ улетели 10 российских военных вертолетов (Ми-8 и Ми-24). Предварительно, в каждом из них находилось по два члена экипажа. В целом в Россию убыло ≈20 российских оккупантов.

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