'Вопрос можно решить': в США вспомнили об обещании Лукашенко насчет воздушных шаров над Литвой

Посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул заявил в субботу, 13 декабря, что Беларусь остановит полеты метеозондов из РБ на территорию Литвы. Такое обещание ему дал незаконно избранный президент страны Александр Лукашенко.

Диктатор заверил, что он "сделает все возможное". Об этом Коул сказал агентству Reuters в Вильнюсе после двух дней переговоров с Лукашенко.

"Недавно он согласился сделать все возможное, чтобы остановить запуск воздушных шаров", – заявил посланник.

Что известно об инцидентах с метеозондами

Воздушные шары, которые используют контрабандисты сигарет, за последние месяцы привели к закрытию аэропорта Вильнюса более десятка раз.

Литва обвинила Беларусь в проведении гибридной атаки путем содействия этой деятельности и объявила чрезвычайное положение в связи с этой проблемой. Власти обратились к парламенту с просьбой оказать военную поддержку полиции и пограничникам для борьбы с контрабандистами.

Лукашенко же заявил во вторник, что Литва якобы преувеличивает проблему.

"Я считаю, что президент Беларуси искренне пытается решить эту ситуацию. Я думаю, что это займет некоторое время, но, по моему мнению, проблему можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями – так он меня уверяет", – сказал Коул.

Он добавил, что Литва сделала все возможное, чтобы остановить тех, кто получает сигареты и другую контрабанду. По мнению Коула, обе стороны работают над решением проблемы.

Напомним, что 1 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация на границе между РБ и Литвой ухудшается. Она назвала вторжение воздушных шаров "гибридной атакой" Беларуси, которая является "абсолютно неприемлемой".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях по всей территории Литвы объявили чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, которые залетают в страну из Беларуси. Власти заявляют, что такие инциденты представляют непосредственную угрозу национальной безопасности и работе гражданской авиации.

