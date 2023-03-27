В Минске ''бавовна'': в районе автомобильного завода прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар. Видео

В понедельник, 27 марта, в столице Беларуси Минске было неспокойно. Вечером там прогремели взрывы в районе Минского автомобильного завода (МАЗ), расположенного на улице Социалистической, 2.

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Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Они писали, что слышали несколько "хлопков" около 19:15.

После этого в районе завода начался сильный пожар, большие клубы черного дыма было видно издалека.

В беларусском министерстве по чрезвычайным ситуациям это происшествие пока никак не прокомментировали. Молчат и местные власти Минска.

Отметим, что Минский автомобильный завод – это крупнейшее государственное предприятие в Беларуси, которое выпускает большегрузную автомобильную и автобусную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 марта в Воскресенске Московской области России вспыхнул пожар на металлургическом заводе "Фрегат". Возгорание произошло в цехе аккумуляторов.

– 24 марта в Свердловской области РФ вспыхнул мощный пожар в научно-производственном комплексе.

– А 23 марта в Ярославле произошел очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом РФ – там загорелся Ярославский моторный завод.

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