В Беларуси заявили о пожаре на Мозырском НПЗ: ранее в СБУ предупреждали о возможной провокации. Видео

10 августа на нефтеперерабатывающем заводе в 15 км от Мозыря Гомельской области в Беларуси. Спасатели в течение часа ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина.

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Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МЧС. Однако сотрудники экстренных служб предварительно не называют причин возгорания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время в Службе безопасности Украины напомнили, что по данным разведки, что наемники ЧВК "Вагнер", массово переехавшие в Беларусь из РФ, могут спровоцировать вовлечение в войну против Украины и солдат РБ. Именно для этих целей они могут проводить диверсии на таком стратегическом объекте как Мозырский НПЗ.

Тогда планы Кремля подтверждает и один из российских солдат, который был взят в плен Силами обороны на Запорожском направлении. Некоторое время он воевал против ВСУ в южной части Украины, однако незадолго до плена недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь в качестве участника ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Из-за инцидента был вызван временный поверенный в делах Беларуси, где ему заявили решительные протест и потребовали от него объяснений. Варшава расценила произошедшее как "очередной элемент эскалации напряженности" на границе двух стран. Власти Беларуси отрицают факт нарушения, параллельно привлекая на свою территорию тысячи новых наемников ЧВК "Вагнер".

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