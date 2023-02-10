В Беларуси приговорили к 22 годам заключения двух ''рельсовых'' партизан, задержанных в начале войны РФ против Украины. Фото

В Беларуси продолжают судить "рельсовых" партизан, которые пытались помешать переброске техники и живой силы российских оккупантов из Беларуси в Украину. Еще двум активистам вынесли большие сроки – 22 года тюрьмы.

Видео дня

К такому длительному заключению приговорили двух партизан из Бобруйска – Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Еще одного беларуса Евгения Минкевича приговорили к 1,5 годам тюрьмы, но он попал под амнистию.

Все трое мужчин были задержаны еще в конце марта 2022-го – в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Беларусские силовики при этом стреляли на поражение.

В МВД страны тогда заявили, что партизаны якобы оказали сопротивление и пытались скрыться, объяснив этим то, что правоохранители открыли огонь.

Причиной ареста в РБ назвали "подготовку диверсии на железной дороге". При этом Климова и Аврамцева судили сразу по пяти статьям, среди которых была и государственная измена.

Добавим, что в Беларуси весной прошлого года заявили, что будут квалифицировать все инциденты на железной дороге как акт терроризма. А 27 апреля в РБ одобрили поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание "за покушение на совершение актов терроризма" вплоть до смертной казни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще троих граждан Беларуси, которые в первые дни российского вторжения в Украину пытались помешать перевозке военной техники в сторону Украины, приговорили к тюремным заключениям на сроки от 21 до 23 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!