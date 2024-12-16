В Беларуси освободили из тюрьмы доверенное лицо Тихановской: что известно о ее деле

В Беларуси из тюрьмы освободили доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановской на президентских выборах 2020 года Антонину Коновалову. Женщину в 2021 году приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

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Об освобождении своей дочери сообщила мать Антонины Анна Коновалова. Она также поблагодарила людей, которые поддерживали Коноваловых. Дело в том, что в тюрьму попал и муж Антонины, а их дети остались с бабушкой, которая успела вывезти малышей в Польшу.

"Самый счастливый день в нашей жизни – моя дочь наконец-то вышла на свободу! Этот момент мы ждали с таким трепетом и надеждой, что все будет хорошо. Дети так скучали за мамой. Каждое их слово, каждая слезинка в глазах разбивали мое сердце, но я всегда верила, что этот день наступит", – сказала Анна Коновалова.

Бабушка также показала фотографию со счастливыми детьми Антонины.

На каком основании была освобождена ее дочь, Анна Коновалова не рассказала. Вероятно, Антонину помиловали.

9 декабря у самопровозглашенного "президента" РБ Лукашенко сообщили о помиловании 29 человек, "совершивших преступления экстремистского характера". Имена помилованных не были названы, в то же время у белорусского диктатора отметили, что отпущенные на свободу "обязаны не возвращаться к оппозиционной деятельности".

Антонина Коновалова была доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В сентябре 2020 Антонину задержали и оштрафовали по статье об участии в несанкционированной акции, но после уплаты штрафа не выпустили на свободу, а возбудили против женщины уголовное дело.

В мае 2021 года Антонину Коновалову и ее мужа Сергея Ярошевича приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

В тюрьме Антонина почти полностью потеряла зрение. Поэтому это видео сделали подруги осужденной из Белорусского Женского фонда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси в последнее время помиловали около 200 человек - "очень много", как говорят у Лукашенко. Однако правозащитники утверждают, что в республике за решеткой остаются еще более тысячи осужденных по политическим статьям.

Напомним, что ЕС ввел санкции против 28 судей, прокуроров и пропагандистов Беларуси "за их роль в политических преследованиях и нарушениях прав человека". Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд и транзит через территорию ЕС, а также запрет на предоставление финансовой поддержки от граждан и компаний ЕС.

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