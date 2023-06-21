В Беларуси объявили о начале 'мобилизационного учения': что предполагает

В министерстве обороны Беларуси заявили, что с сегодняшнего дня, 21 июня, начнут так называемое мобилизационное учение. Оно будет проводиться с военными комиссариатами Минской области и продлится до 30 июня.

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Соответствующее заявление было обнародовано в официальном Telegram-канале беларуского минобороны. "Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В минобороны Беларуси заявили, что основная цель мероприятия – "оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению".

В ходе мобилизационного учения планируется "развертывание" объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники, "в том числе в интересах укомплектования военкомов", заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Госдума РФ приняла закон, которым позволила лицам с судимостью служить в армии страны-агрессора по контракту. Такое же "право" получили ограниченно годные россияне.

– В администрации президента США заявили, что внимательно следят за ситуацией в РФ и Беларуси после того, как Владимир Путин объявил о размещении ядерного оружия в РБ. Там считают, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал безответственный выбор.

– По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", по состоянию на 16 июня не фиксируется фактического перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь. Вероятным способом доставки станет железная дорога.

– Ранее Лукашенко заговорил об окончании войны в Украине и заявил о якобы угрозе для Беларуси со стороны НАТО.