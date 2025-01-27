'Только 87,6% любят своего отца?': Сикорский высмеял результаты 'экзитпола' в Беларуси

В Польше иронически отреагировали на нереалистические и фейковые предварительные результаты так называемых выборов президента Беларуси. Экзитполы утверждают, что за действующего нелегитимного президента РБ Александра Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х в воскресенье, 26 января, отреагировал на нарисованные в Минске результаты "голосования". Он спросил, действительно ли "всего 87,6% белорусов любят своего батьку".

Глава ведомства также спросил, поместятся ли в тюрьмах те, кто не голосовал за Лукашенко.

"Лишь 87,6% белорусов любят свою батьку?! Остальные поместятся в тюрьмах?" – написал он.

В Министерстве иностранных дел Польши со своей стороны отметили, что разочарованы президентскими "выборами" в Беларуси, указав, что они были проведены "с нарушением основных демократических процедур".

В ведомстве подчеркнули, что из-за действий властей независимые кандидаты не смогли принять участие в выборах. Кроме того, кампания сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей гражданского общества Беларуси.

"В условиях общей цензуры и государственной пропаганды значительная часть белорусов не имела доступа к независимой и достоверной информации. В результате этих действий белорусское общество фактически было лишено права голоса. Эти факторы не позволяют считать результаты сегодняшних выборов заслуживающими доверия и отражающими волю белорусского народа, неоднократно демонстрировавшего свою зрелость и понимание демократических процессов в новейшей истории", – подчеркнули в МИД Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемые экзитполы в Беларуси утверждают, что на "выборах президента" снова побеждает Александр Лукашенко. За диктатора якобы проголосовало около 87,6% избирателей.

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