Лукашенко побеждает на фальшивых выборах в Беларуси: результаты 'экзитполов'

В так называемых выборах президента Беларуси побеждает Александр Лукашенко, утверждают "экзитполы". За диктатора якобы проголосовало около 87,6% избирателей.

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Официальных результатов пока не было, но очевидно, что они не будут сильно отличаться от т.н. экзитполов. "Выборы" состоялись 26 января, а общая явка, как утверждает официальный Минск, превысила 80%.

В Еврокомиссии заявили, что "выборы Лукашенко" – фиктивные и лишенные легитимности.

Как отметили верховная представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, режим Лукашенко пригласил наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ всего за 10 дней до выборов, что лишило этот независимый орган доступа к ключевым этапам процесса.

"Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим "выборам". Как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании институтов", – говорится в заявлении.

Напомним: досрочное голосование было объявлено в Беларуси с 21 января, а 26-го числа состоялся основной день выборов.

Для Лукашенко это уже седьмые выборы подряд. По итогам опроса участников, голоса якобы распределились так:

– за Александра Лукашенко – 87,6%;

– против всех – 5,1%;

– за Сергея Сыранкова – 2,7%;

– за Олега Гайдукевича – 1,8%;

– за Анну Канопацкую – 1,6%;

– за Александра Хижняка – 1,2%.

Если данные провластных экзитполов будут подтверждены ЦИК, то диктатор побьет свой собственный рекорд официального уровня поддержки:

– во втором туре 1994 года он набрал 80,34%;

– на выборах 2001-го – 75,65%;

– на выборах 2006-го – 82,97%:

– на выборах 2010-го – 79,65%;

– на выборах 2015-го – 83,47%;

– на выборах 2020-го – 80,1%.

Как писал OBOZ.UA, в МИД Украины ранее указали: результаты голосования в Беларуси заранее известны. У нашего государства нет никаких оснований считать эти т.н. выборы "народным волеизъявлением", поскольку в РБ нет даже базовых условий для проведения такого мероприятия.

22 января Европейский парламент призвал не признавать Лукашенко легитимным президентом из-за фиктивности выборов в Беларуси.

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