'Тело придется почистить': в Беларуси задержан мужчина за татуировку с гербом Украины. Фото

В Беларуси задержан 22-летний Владислав Одинцов, которого силовики заподозрили в поддержку Украины на фоне ее сражения против российских оккупантов. Для режима самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко такая позиция представляет собой "поддержку массовых протестов и нацистов".

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Об этом сообщают белорусские СМИ. В ходе следственных действий, при которых задержанный подвергся моральному давлению, последний был вынужден принести публичные извинения.

"На кадрах, опубликованных на пропагандистких Telegram-каналах мужчина признался, что набил татуировку с национальным гербом Беларуси в 2021 году, а после начала войны набил на плече украинский Тризуб в поддержку Украины", – сказано в сообщении.

В качестве аннотации к покаянному ролику, авторы публикации написали: "Тело придется почистить". О дальнейшей судьбе парня предварительно неизвестно, его делом занимаются местные правозащитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации от тату-мастеров, украинцы все чаще выбирают изображения на теле с патриотическим посылом. Война с Россией изменила сознание многих наших сограждан, поэтому эти рисунки призваны сохранять память о самом переломном событии для государства и нации.

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