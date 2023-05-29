РФ снова перекинула С-400 в Беларусь: СМИ вычислили, куда. Спутниковое фото

Страна-агрессор Россия, которая напала на Украину, снова перебросила на территорию соседней Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Вооружение разместили в районе населенного пункта Новоколосово в Минской области РБ.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Беларускі гаюн", который занимается мониторингом военной активности на территории Беларуси. По данным авторов проекта, ЗРК российских оккупантов привезли в 25-й ракетный арсенал.

Как отмечается, техника оккупационной армии страны-агрессора в скором времени должна заступить на боевое дежурство. Такие данные официально озвучили в министерстве обороны страны.

По данным канала, эшелон, который перевозил ЗРК С-400, заметили в воскресенье, 28 мая, во второй половине дня, в районе Колосово (Столбцовский район Минской области). Дальше он прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (военная часть 25819), который расположен около поселка Новоколосово.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что государство-террорист Россия начало перемещение ядерного оружия на территорию Беларуси. Кремлевский диктатор подписал соответствующий указ.

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