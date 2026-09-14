"Режим Лукашенко признал, кого боится больше всего": в разведке объяснили, для чего в Беларуси устроили внезапную проверку боеготовности

Масштабные проверки боеготовности войск Беларуси проводятся Александром Лукашенко в первую очередь из-за внутренней ситуации, а не из-за войны в Украине. Режим по-прежнему боится дестабилизации изнутри руками собственных граждан.

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Об этом заявила Служба внешней разведки Украины. Как сообщается на сайте СВР, цель проверок военнослужащих "без лишних намеков" объяснил секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. Речь идет об обеспечении общественного порядка в условиях дестабилизации обстановки на территории страны.

"Режим Лукашенко, который годами оправдывает свою покорность Кремлю внешней угрозой, наконец признал, кого боится больше всего. Не НАТО, не соседнюю Украину и даже не Россию, а собственных граждан. Об этом свидетельствует внезапная проверка боеготовности, которую Лукашенко устроил для внутренних войск якобы для того, чтобы выяснить, насколько глубоко силовики усвоили уроки войны в Украине", – утверждают в СВР.

На практике боевой опыт – второстепенный вопрос, уступающий подавлению беспорядков внутри РБ.

В украинской разведке указали на страх диктатуры перед народом. Именно поэтому Минск вынужден анализировать, как применять нестандартные методы противодействия гибридным угрозам и какие меры принимать для поддержания порядка, избегая вооружения гражданских лиц и полноценной работы территориальной обороны.

"Беларусов к оружию не допустят, потому что для режима главная угроза не внешняя, а внутренняя", – убеждены в ведомстве.

"Показательно и то, что никакого настоящего урока здесь нет. Подавлять протесты беларусские силовики умеют без чужого опыта, они делали это в 2020 году и готовы повторить снова", – подытожили в СВР.

Напомним:

12 сентября Лукашенко посетил общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Брестская область РБ) и подтвердил, что проверки боеготовности войск будут продолжаться. Диктатор не исключил, что это коснется "всей армии, вплоть до мобилизации".

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Вдоль государственной границы Украины с Россией и Беларусью недавно был введен специальный пограничный режим. Речь идет о территориях в пределах 1 км и ближе к границе, где теперь действует ряд запретов.

– Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко заявлял, что уровень военной угрозы для нашего государства со стороны Беларуси на данный момент оценивается как низкий.

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