'По болотам переползали': Лукашенко заявил, что на беларуско-украинской границе поймали 'диверсантов'. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об "успешной контртеррористической операции" на беларуско-украинской границе. Он утверждает, что "только что" на границе были задержаны "диверсанты", которые "ползли по болотам", чтобы переправить на территорию Беларуси взрывчатку для проведения "терактов".

Об этом Лукашенко сообщил участникам совещания "Белкоопсоюза", фрагмент его выступления опубликован провластным Telegram-каналом "Пул первого". Диктатор утверждает, что диверсанты из Украины пытаются проникнуть в Беларусь по "2-3 раза в неделю".

Рассказывая участникам совещания о том, как Украина якобы регулярно засылает в Беларусь "диверсантов", Лукашенко невольно выдал свои истинные цели: он начал с утверждения, что, мол, не пытается никого запугать.

"Еще один факт, не для запугивания вас, из сегодняшнего, то, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу", – заявил диктатор.

По его словам, все "диверсанты" были задержаны. Среди них, утверждает Лукашенко, были и беларусы.

"Задержаны были все диверсанты. А среди них – беларусы. И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем! И нам – мне как президенту, и власти – прежде всего очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Ну, мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны – будет и народ един и монолитен. Тем более, подавляющее большинство беларусов – подавляющее! – поняли, что могло быть и чего нельзя допустить", – резюмировал беларуский диктатор.

По версии канала "Хартия-97%", в своем выступлении Лукашенко говорил о событиях 15 февраля в Лельчицком районе, где накануне вводили режим контртеррористической операции. Он граничит с Житомирской областью Украины.

Напомним, ранее Лукашенко устроил чиновникам разнос из-за желания студентов хорошо одеваться. Молодежь, предпочитающую брендовую одежду беларускому трикотажу, диктатор запугивал тем, что они "допрыгаются до Украины". "Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди", – привел "убойный" аргумент Лукашенко, которому в августе этого года исполнится 70 лет.

Также в начале февраля текущего года Лукашенко разрешил армии стрелять по мирному населению боевыми патронами.