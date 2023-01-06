Белорусский пограничник пожаловался на украинских коллег из-за ''оскорбительных'' жестов: в сети ответили. Видео

Беларуские пограничники пожаловались на "провокации" со стороны украинских коллег. Сотрудники Госпогранслужбы Украины пугают беларусов "оскорбительными угрожающими жестами".

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На это один из сотрудников беларуской госпогранслужбы пожаловался пропагандистам. Видео с рассказом о "зверствах" украинских пограничников появилось на странице Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в Facebook (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай - в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка". Оскорбительные жесты угрожающие в сторону пограничников. Сотрудники подразделения пограничного контроля на провокации не поддаются, несут службу бдительно, готовы к различным возможным действиям", – заявил начальник управления пограничного контроля РБ, имени которого пропагандисты указывать не посчитали нужным.

Беларуский пункт пропуска "Поддобрянка" граничит с украинским ПП "Добрянка" и расположен в районе населенного пункта Добрянка Репкинского района Черниговской области.

Рассказ представителя Госпогранкомитета Беларуси сопроводили видео с запечатленными "провокациями". На опубликованных кадрах видно, как украинский пограничник, находящийся на пункте пропуска "Добрянка" со стороны украинской государственной границы машет рукой беларусам. Видимо, именно этот приветственный жест беларуские пограничники посчитали "оскорбительным".

Также украинский пограничник недвусмысленно показывает, что ожидает беларуских силовиков, если они вздумают пересечь границу, поддавшись на требования Кремля вступить в войну против Украины: он поднимает руку - и проводит ею в районе шеи.

Украинцы тревоги беларуских пограничников из-за украинских "провокаций" подняли на смех.

"Айай, айай", "Бедося", "Какое же это "оскорбление"? Это очень правильное предупреждение", "Неприличные жесты - что ж такое , как же так ? А почему этот упитанный енот считает ,что такие жесты в его адрес неприличные?", - пишут люди.

Также беларусам напомнили, что Россия запускает по Украине ракеты с их территории.

"На к*цапов пусть пожалуются, которые с их земли по нас ракетами пуляют", - комментируют украинцы.

Напомним, ранее в Пентагоне оценили риск вторжения в Украину из Беларуси. Американская разведка пока не видит явных признаков подготовки такого вторжения. Однако Пентагон, как и украинские военные, внимательно следят за ситуацией.