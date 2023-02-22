Украинские пограничники продолжают троллить беларуских коллег: те снова жалуются на ''послание''. Видео

Беларуские пограничники продолжают демонстрировать чрезмерную чувствительность. Они снова пожаловались на "угрожающие и неприличные жесты" со стороны украинских коллег.

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"Акт агрессии" беларусы даже сняли на видео. Оно появилось в сети.

"Также отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников. Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу", – обиженно заявили в беларуской госпогранслужбе.

На опубликованных кадрах украинский воин на украинской стороне границы с помощью невербальных, но очень однозначных знаков - выставленных вверх средних пальцев – указывает беларусским пограничникам направление движения "русского корабля".

Также украинец убедительно аргументирует, почему беларусам не стоит открыто вступать в войну против Украины на стороне РФ. И делает это без единого слова, проведя большим пальцем руки по горлу, как бы предупреждая: всех оккупантов на украинской земле ожидает смерть.

Однако беларуские пограничники, судя по всему, предупреждение не оценили.

Их также обидело, что украинские пограничники продолжают минировать приграничную территорию с государством, откуда год назад уже начала вторжение Россия. Это белорусы назвали "продолжением демонстративного минирования сопредельной с Беларусью территории".

"Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?" - цинично поинтересовались в пограничном комитете Беларуси.

Напомним, в начале января беларуские пограничники уже жаловались на украинских коллег из-за "оскорбительных" жестов. Тогда в госпогранслужбе РБ заявили, что "на провокации не поддаются, несут службу бдительно, готовы к различным возможным действиям".

Позже в сети показали украинского пограничника, испугавшего беларуских коллег одним жестом. Воин с позывным "Шульц" продолжает нести службу на границе.

В то же время его коллеги опровергли заявления беларусов о якобы угрозах. Они пошутили, что их побратим "просто показал беларусам, что у нас своей бульбы по горло".