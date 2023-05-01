"Положение лежа принять!" Белорусские пограничники показали "мастер-класс" по сбитию враждебных БПЛА. Видео
В пограничных войсках Республики Беларусь, которая фактически представляет собой сателлит России, продолжаются боевые учения. На этот раз пограничников учат сбивать вражеские беспилотные аппараты, используя для этого ручное огнестрельное оружие.
Кадры с комического представления опубликовал Telegram-канал Досье шпиона. Наиболее смешным выглядит даже не сама попытка подбить дрон, а голос за кадром, отдающий забавные приказы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Положение лежа принять! Не так, на спину легли!" – кричит одновременно и командир действа, и его оператор.
К сожалению, в кадр не попали кадры того, как именно стреляют белорусские бойцы, лежа на спине "в соответствии с инструкцией". Однако их залпы напоминают не уничтожение вражеских объектов, а новогодний фейерверк.
Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны Беларуси продлевало свои военные учения 51 раз. Целью учений является улучшение навыков военных и их подготовка к оборонительным действиям. Тем не менее из-за отсутствия реального боевого опыта, военные Беларуси пока не готовы к наступательным операциям.
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