'Положение лежа принять!' Белорусские пограничники показали 'мастер-класс' по сбитию враждебных БПЛА. Видео

В пограничных войсках Республики Беларусь, которая фактически представляет собой сателлит России, продолжаются боевые учения. На этот раз пограничников учат сбивать вражеские беспилотные аппараты, используя для этого ручное огнестрельное оружие.

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Кадры с комического представления опубликовал Telegram-канал Досье шпиона. Наиболее смешным выглядит даже не сама попытка подбить дрон, а голос за кадром, отдающий забавные приказы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Положение лежа принять! Не так, на спину легли!" – кричит одновременно и командир действа, и его оператор.

К сожалению, в кадр не попали кадры того, как именно стреляют белорусские бойцы, лежа на спине "в соответствии с инструкцией". Однако их залпы напоминают не уничтожение вражеских объектов, а новогодний фейерверк.

Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны Беларуси продлевало свои военные учения 51 раз. Целью учений является улучшение навыков военных и их подготовка к оборонительным действиям. Тем не менее из-за отсутствия реального боевого опыта, военные Беларуси пока не готовы к наступательным операциям.

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