Перепутал Зеленского с Мадьяром: Лукашенко отреагировал на слова о '500 целях на территории Беларуси'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявления о возможных украинских ответных ударах в случае наступления с территории его страны. Он назвал информацию об определении Украиной 500 потенциальных целей "пустой болтовней".

При этом Лукашенко перепутал президента Владимира Зеленского с украинским военным командиром. Такие заявления прозвучали от него, когда Лукашенко общался с медиа.

По словам Лукашенко, утверждения о якобы подготовке Украиной списка из 500 целей на территории Беларуси не соответствуют действительности. Комментируя это, он иронично поблагодарил за "наличие 500 целей", но заявил, что Беларусь, мол, имеет "одну очень серьезную цель с точными координатами", расположенную неподалеку от ее границ.

Он также попытался провести разницу между заявлениями украинского руководства и военных, утверждая, что украинские военные якобы не заинтересованы в открытии нового фронта против Беларуси.

По его словам, это означало бы дополнительные около тысячи километров боевых действий, чего украинская сторона, по его мнению, стремится избежать.

Отдельно Лукашенко раскритиковал украинские силы, которые находятся на границе с Беларусью, заявив, что там якобы размещены мобилизованные и подразделения территориальной обороны, которых он пренебрежительно назвал "пушечным мясом". В этом контексте он повторил, что считает заявления о возможных ударах преувеличенными и безосновательными.

При этом стоит отметить, что слова о 500 потенциальных целях на территории Беларуси принадлежат не президенту Украины Владимиру Зеленскому, как это подал Лукашенко, а командующему Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберту Бровди, известному по позывному "Мадьяр".

Как писал OBOZ.UA, ранее двое американских исследователей заявили, что Россия, вероятно, размещает новые баллистические ракеты "Орешник", способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе на востоке Беларуси. Речь идет об аэродроме "Кричев", расположенном в 14 километрах к востоку от одноименного города Могилевской области.

Там исследователи заметили признаки торопливого строительства объекта, который имел признаки, характерные для российской стратегической ракетной базы. Их оценка в целом согласовывалась с выводами американской разведки.

