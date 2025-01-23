'Нет ничего неожиданного': в МИД Украины высказались по поводу 'выборов Лукашенко'

Результаты голосования, которое состоится в Беларуси на так называемых "выборах президента", заранее известны. У Украины нет никаких оснований считать эти выборы "народным волеизъявлением", поскольку у Беларуси нет даже базовых условий для проведения такого мероприятия.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Он подчеркнул, что в организации таких выборов "нет ничего неожиданного" и "назвать это президентскими выборами нет оснований".

"Мы солидарны с позицией государств-членов Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и других демократических стран по поводу отсутствия в настоящее время в Беларуси даже базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Нет на сегодняшний день там таких условий, и нет честных настоящих выборов", – отметил спикер МИД.

Тихий добавил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко в любом случае останется союзником и соучастником Путина.

"Считаем, что оба диктатора продолжат имитировать бурную борьбу с так называемыми "угрозами коллективного Запада", которыми они запугивают своих граждан и которые не имеют никаких оснований", – сказал он.

Соответственно, Украина не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с Лукашенко, и "вопрос признания его легитимности не актуален", сказал господин Тихий.

Отдельно представитель МИД напомнил, что большое количество граждан Беларуси, которые находятся за границей, не только лишены права на участие в выборах, но и не могут вернуться в свою страну из-за угрозы преследований. Часть из них сейчас в Украине, принимает участие в защите нашей страны от оккупантов РФ.

"Мы благодарны тем белорусам, ценим, уважаем всех тех, которые сегодня вместе с украинским народом, в том числе и с оружием в руках, кстати, дают достойный отпор российской агрессии. Считаем, что тем самым они также приближают и реальные демократические изменения в своей собственной стране", – добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, В Беларуси 21 января организовали досрочное голосование на "выборах" президента, которое продлится до 25 числа включительно. Основной день голосования – это воскресенье, 26 января.

Как ни странно, участие в выборах принимают пять кандидатов. Кроме Лукашенко, это еще Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Александр Хижняк и Сергей Сиранков. Но другое чудо не ожидается и, как сказал Тихий, назвать "победителя выборов" можно уже сейчас.

Напомним, как недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко внезапно помиловал 23 граждан, которых ранее его режим осудил за "преступления экстремистской направленности". Эксперты считают, что "президент" сделал это именно из-за "выборов".

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