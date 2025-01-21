В Беларуси стартовали очередные 'выборы Лукашенко': началось досрочное голосование

В Беларуси 21 января организовали досрочное голосование на "выборах" президента, которое продлится до 25-го числа включительно. Основной день голосования – это воскресенье, 26 января.

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Центризбирком Беларуси отчитался, что в период досрочного голосования участки будут работать с 12:00 до 19:00. А в воскресенье – на пять часов дольше, с 08:00 до 20:00.

Хотя имя победителя сюрпризом не станет, участвуют в "выборах" пять кандидатов:

– Александр Лукашенко;

– Олег Гайдукевич;

– Анна Канопацкая;

– Александр Хижняк;

– Сергей Сыранков.

В ЦИК утверждают, что для регистрации беларуский диктатор собрал 2 518 145 подписей (Гайдукевич, который на втором месте, только 134 472).

В организации "Правозащитники за свободные выборы" назвали такие цифры неправдоподобными.

"За его кандидатуру ежедневно якобы подписывались 100 тысяч человек, однако соответствующей активности ни в интернете, ни на улицах страны замечено не было. Сравните это с деятельностью по сбору подписей команды Виктора Бабарико (оппозиционный кандидат на выборах 2020 года, которого власти в итоге посадили на 14 лет. – Ред.). Она собрала около 450 тысяч подписей. А тут Лукашенко в атмосфере страха и репрессий якобы собрал в пять раз больше", – возмутились юристы.

Беларуская оппозиция заявила, что будет добиваться непризнания этих т.н. выборов международным сообществом.

Как писал OBOZ.UA, недавно беларуский диктатор Александр Лукашенко внезапно помиловал 23 граждан, которых его же режим засудил за "преступления экстремистской направленности".

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