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В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование

Дарья Дурова
Беларусь
3 минуты
1,2 т.
В Беларуси стартовали очередные 'выборы Лукашенко': началось досрочное голосование

В Беларуси 21 января организовали досрочное голосование на "выборах" президента, которое продлится до 25-го числа включительно. Основной день голосования – это воскресенье, 26 января.

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Центризбирком Беларуси отчитался, что в период досрочного голосования участки будут работать с 12:00 до 19:00. А в воскресенье – на пять часов дольше, с 08:00 до 20:00.

Хотя имя победителя сюрпризом не станет, участвуют в "выборах" пять кандидатов:

– Александр Лукашенко;

– Олег Гайдукевич;

– Анна Канопацкая;

– Александр Хижняк;

– Сергей Сыранков.

В ЦИК утверждают, что для регистрации беларуский диктатор собрал 2 518 145 подписей (Гайдукевич, который на втором месте, только 134 472).

В организации "Правозащитники за свободные выборы" назвали такие цифры неправдоподобными.

"За его кандидатуру ежедневно якобы подписывались 100 тысяч человек, однако соответствующей активности ни в интернете, ни на улицах страны замечено не было. Сравните это с деятельностью по сбору подписей команды Виктора Бабарико (оппозиционный кандидат на выборах 2020 года, которого власти в итоге посадили на 14 лет. – Ред.). Она собрала около 450 тысяч подписей. А тут Лукашенко в атмосфере страха и репрессий якобы собрал в пять раз больше", – возмутились юристы.

Беларуская оппозиция заявила, что будет добиваться непризнания этих т.н. выборов международным сообществом.

В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование
В Беларуси стартовали очередные "выборы Лукашенко": началось досрочное голосование

Как писал OBOZ.UA, недавно беларуский диктатор Александр Лукашенко внезапно помиловал 23 граждан, которых его же режим засудил за "преступления экстремистской направленности".

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