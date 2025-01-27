'Мир через силу': Беларусь освободила из тюрьмы гражданку США. Фото

Беларусь в воскресенье, 26 января, освободила из тюрьмы на своей территории гражданку Соединенных Штатов Америки Анастасию Нуфер. При каких обстоятельствах американка была задержана в РБ пока информации нет.

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О ее освобождении сообщил на своей аккаунте в социальной сети Х государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, освобождение Нуфер произошло благодаря лидерству президента Штатов Дональда Трампа.

"Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа. – Ред.) Беларусь только что в одностороннем порядке освободила невинную американку Анастасию Нуфер, которая была захвачена во времена президентства Джо Байдена. Кристофер Смит из нашей команды проделал отличную работу. Мир через силу", – написал он.

"Радио Свобода" пишет, что имя Анастасии Нуфер ранее не упоминалось в публичной плоскости, а подробности ее задержания остаются непонятными. Минск никогда не раскрывал ее имени, а Вашингтон не обнародует имена задержанных американцев за рубежом без согласия их семей.

Правозащитный центр "Вясна" пишет, что освобожденной гражданке США Анастасии Нуфер 48 лет. Там также опубликовали ее фото.

"В декабре она опубликовала сообщение в своих социальных сетях – неизвестно, когда и за что ее задержали", – говорится в сообщении.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая проживает в Литве, приветствовала освобождение Нуфер и подчеркнула тяжелое положение политических заключенных в Беларуси при диктаторе Александре Лукашенко.

"Спасибо нашим друзьям за защиту в интересах Нуфера и всех политических заключенных в Беларуси. Каждый из них должен быть освобожден. Мы продолжим бороться за освобождение всех несправедливо задержанных", – написала она в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше иронически отреагировали на нереалистические и фейковые предварительные результаты так называемых выборов президента Беларуси. Экзитполы утверждают, что за Лукашенко "проголосовали" 87,6% избирателей.

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