Лукашенко запретил в Беларуси работу СМИ 'недружественных стран'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий запрет деятельности иностранных СМИ. Такая санкция будет применяться в случае проявления ими "недружественных действий" в отношении белорусских СМИ.

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Об этом говорится на сайте президента Белоруссии. "Документ направлен на усовершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", – говорится в документе.

Также закон увеличивает перечень оснований, по которым можно аннулировать свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Напомним, пограничники Беларуси на границе с Украиной устроили новую "гастрономическую атаку". В этот раз в ход пошла водка. Белорусы включили новую аудиозапись с призывом к украинским военным переходить на их сторону, доплюсовав к предыдущим "прелестям" – борщу и сала – еще и известный алкогольный напиток.

Как сообщал OBOZREVATEL, районный суд Москвы оштрафовал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ" (МОО "ПЖ"). Поводом стали ее публикации "в поддержку Украины" в войне, которую начала Россия.

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