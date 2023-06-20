Беларусы включили украинским пограничникам новый 'хит' пропаганды: на этот раз о горилке. Видео

Пограничники Беларуси на границе с Украиной устроили новую "гастрономическую атаку". В этот раз в ход пошла горилка. Беларусы включили новую аудиозапись с призывом к украинским военным переходить на их сторону, приплюсовав к предыдущим "заманухам" – борщу и салу – еще и известный алкогольный напиток.

Видео дня

Беларуские пограничники, упорно называя украинских защитников "товарищами", по сути предлагают им продаться за водку. Видео с записью, которую крутят на границе беларусы, появилось в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из нового аудиообращения, беларусы считают, что храбрость и отвага украинцев объясняются употреблением горилки. Вероятно, беларуским "товарищам" трудно понять, что защищать свой дом, свою Родину от врага – это такая же потребность нормального свободного человека, как и дышать.

В то же время беларусы признали, что украинцы "обречены на победу". Но считают, что победа нужна только "военному командованию", поэтому предлагают украинским защитникам сдаться, обещая им за это "и хлеб, и сало, и борщ, и горилку".

Напомним, ранее беларуские пограничники цинично обратились к украинцами с призывом перейти на их сторону, рассказывая о "единстве народов" и общем с оккупантами будущем, аргументируя это "общим блюдом" – борщом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники ответили беларусам на "гастрономический" призыв. Украинские воины отрицали сходство украинского и беларуского борщей, заметив, что ныне беларуский борщ стал слишком похожим на русские щи и тюремную баланду.

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