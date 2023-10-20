Лукашенко уволил посла, которому украинские пограничники швырнули '30 серебряников'

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил с должностей двух дипломатических представителей – посла Беларуси в Украине Игоря Сокола и Вячеслава Качанова с аналогичной должности в Эстонии. Сокол возглавлял посольство Беларуси в Украине с 13 июня 2016 года.

Об увольнении послов сообщил сайт белорусского диктатора. Отмечено, что соответствующие указы Лукашенко подписал в четверг, 19 октября.

Игорь Сокол вместе с другими белорусскими дипломатами покинули Украину в марте 2022 года. На пункте пропуска украинский пограничник швырнул Соколу мешочек с "30 сребренниками".

По поручению главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека пограничник пытался передать Соколу мешочек с монетками для главы Пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо как "благодарность" за предательство.

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Игорь Сокол отказался брать такой "подарок" за удар в спину белорусских пограничников, вставших на сторону России в войне против Украины.

Тогда украинец швырнул в Сокола монетами, добавив, что делает это с презрением.

Напомним, что выражение "30 серебряников" означает плату за предательство. В Новом Завете за такую сумму Иуда Искариот предал Иисуса Христа.

Беларусь же, несмотря на уверения Лукашенко, что Россия никогда не нападет на Украину с белорусской территории, предоставила Кремлю плацдарм для вторжения в наше государство с севера.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Беларуси стартовала проверка готовности войск. Украина, реагируя на эти события, ужесточила свои пограничные наряды.

По состоянию на октябрь на территории Беларуси все еще находятся около 2 тысяч российских военных. А оставшиеся в Беларуси "вагнеровцы" демонтируют свой полевой лагерь под Осиповичами. По оценкам "Белорусский Гаюн", всего на территории Беларуси может находиться от 500 до 1000 наемников ППК "Вагнер". При этом лагерь в селе Цель продолжает функционировать. К концу сентября там было около 1040 единиц техники.

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