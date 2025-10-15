Лукашенко пополняет 'обменный фонд': в Беларуси фиксируют новую волну политических репрессий

В Беларуси фиксируют очередную волну политических репрессий режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Причины задержаний часто абсурдны, а арестованных могут использовать как "обменный фонд".

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В дипломатическом ведомстве отреагировали на данные белорусского правозащитного центра "Вясна" об очередных преследованиях и задержаниях граждан Беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна".

За что задерживают в Беларуси

В МИД Украины с сожалением констатировали, что в соседней Беларуси поводом для зачисления в лагерь "предателей", "свядомых" или, как любит выражаться Лукашенко, "отморозков" может стать что угодно, даже неосторожно произнесенное на белорусском языке слово.

Украинские дипломаты считают, что такие произвольные аресты направлены на создание каталога людей, которые впоследствии могут стать предметом торга или обмена.

"Убеждены, что такие произвольные задержания имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому Александр Лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы", –

Украина призвала международное сообщество усилить давление на Лукашенко и его соратников

В МИД подчеркнули, что репрессии белорусского режима составляют системное и грубое нарушение прав человека и основополагающих международно-правовых документов, таких как Декларация прав человека и Хельсинкский заключительный акт. Массовые аресты и заключения белорусских граждан под так называемым "делом Гаюна" являются тому безусловным подтверждением.

"Призываем международное сообщество усилить давление на Александра Лукашенко и его приспешников. Нельзя забывать, что с 2022 года Беларусь стала соучастницей преступления агрессии против Украины, предоставив свою территорию, воздушное пространство и ресурсы для ведения Российской Федерацией захватнической войны против нашего государства. Беларусь должна непременно понести свою часть ответственности за совершение этого преступления и все производные зверства против украинского народа", – отметили в дипломатическом ведомстве.

Украинские дипломаты верят, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после лет российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она принадлежит исторически, политически и культурно.

Как сообщал OBOZ.UA, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко отличился очередным циничным заявлением относительно войны в Украине. Он заявил, что Минск готов принять участие в урегулировании ситуации, иначе Украина исчезнет как суверенное государство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!