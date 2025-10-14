'Иначе эта страна исчезнет': Лукашенко сделал циничное заявление относительно войны в Украине. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко отличился очередным циничным заявлением относительно войны в Украине. Он заявил, что Минск готов принять участие в урегулировании ситуации, потому что в противном случае Украина исчезнет как суверенное государство.

Об этом белорусский лидер рассказал во время совещания по вопросам развития белорусско-американских отношений. Лукашенко подчеркнул, что он больше всего хочет мира.

Украина создает проблемы, а Россия хочет мира

Политик заявил, что если американская сторона настроена урегулировать конфликт в Украине и видит там какую-то небольшую роль Беларуси, то "мы готовы принять участие в этом".

"Украина должна существовать как суверенное, независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, иначе исчезнет это независимое государство. Тем более, что некоторые уже поглядывают на западные области Украины", – выдал Лукашенко.

Вместе с тем он добавил, что Киев должен быть миролюбивым, не создавать никому никаких проблем и угроз и развиваться как независимое государство. Видимо, белорусский диктатор забыл, что все проблемы, которые сейчас есть в Украине и Европе, создает исключительно страна-агрессор Россия во главе с военным преступником Владимиром Путиным.

Однако Лукашенко уверен, что российская сторона, как никто другой хочет мира, а передача Вашингтоном ракет "Томагавк" Украине ничем не поможет.

"Последние мои встречи с президентом России говорят о том, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир. Никакие "Томагавки" вопрос не решат, это эскалирует ситуацию до ядерной войны", – сказал лидер Беларуси.

Напомним, ранее в одном из интервью российским СМИ Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "успокоиться". Белорусский лидер считает, что глава нашего государства должен согласиться на "хорошее предложение по миру", которое якобы есть на столе. Потому что если не договоримся – "плохо будет всем", выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко ни при каких обстоятельствах не развернется от России к Западу. Как только он попытается это сделать, Москва заменит мятежного ставленника на более послушного.

