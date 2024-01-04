Лукашенко подписал закон о пожизненных гарантиях для себя и своей семьи: что это значит

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ввел для себя и членов своей семьи ряд привилегий и гарантий, в частности, с правом пожизненной неприкосновенности. Также установлены новые требования для кандидата в президенты, которыми от участия в выборах дисквалифицировали представителей оппозиции.

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Все указанные пункты прописаны в законе, подписанном Лукашенко. Об этом идет речь на сайте президента Республики Беларусь.

Согласно тексту документа, бывший президент:

– не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с совершением полномочий;

– может стать делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом верхней палаты парламента;

– получает пожизненную помощь в размере зарплаты действующего президента;

– гарантированное медицинское обеспечение президентского уровня,

– государственная охрана, право пользоваться помощниками с доступом к правительственной связи.

Кроме того, согласно закону, кандидаты в президенты должны отвечать следующим требованиям:

– рожденные в Беларуси граждане;

– не моложе 40 лет;

– постоянно проживают в стране не менее 20 лет;

– никогда не имели вида на жительство в другой стране.

Так что представители белорусской оппозиции, которую действующие власти вытеснили за границу, не смогут принять участие в выборах.

Следует отметить, что 69-летний Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Он переизбирался в должность 7 раз. Однако поправки к Конституции 2022 года запрещают ему занимать пост президента более двух сроков подряд. Поэтому эксперты предполагают, что он хочет занять пост председателя Всебелорусского народного собрания и сохранить за собой власть в республике.

Как сообщал OBOZ.UA:

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