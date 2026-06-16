"Со стороны Беларуси военных действий ожидать не стоит": Лукашенко неожиданно извинился перед Зеленским

Украина якобы может "не ожидать каких-либо военных действий" со стороны Беларуси, утверждает незаконно избранный глава РБ Александр Лукашенко. Также он извинился за резкие высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Такие неожиданные заявления диктатора прозвучали в его недавнем интервью Al Arabiya. Один из вопросов коснулся взаимоотношений между Лукашенко и Зеленским.

"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь..."

Комментируя свои резкие высказывания в адрес украинского президента, диктатор сказал, что, возможно, он "где-то и переборщил". Но политик оправдался, что он, мол, лишь реагировал на слова о "500 целях в Беларуси" (то есть Лукашенко снова приписал Зеленскому слова командующего СБС ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди).

"Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать – я вынужден был ответить", – попытался объяснить Лукашенко.

"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова, может быть мне и не надо было, учитывая, что он все-таки воюет, так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят: "Как поют, так и отпевают". Поэтому надо быть аккуратней и осторожней", – извинился, но не до конца, так называемый президент Беларуси.

"Тем более, он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-то военных действий ждать не стоит", – добавил он.

Подчеркнем, что в целом в ходе интервью Лукашенко повторил немало тезисов кремлевской пропаганды относительно Украины и российской войны.

Например, он утверждал, что Россия вот-вот окружит украинскую группировку на Донбассе, что Путин практически "был в Киеве", но вывел войска для переговоров и его обманули, что Зеленского якобы "подталкивали" к войне и так далее.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Александр Лукашенко назвал информацию об определении Украиной 500 потенциальных целей на территории Беларуси "пустой болтовней".

– Также незаконно избранный президент РБ считает, что войну России против Украины (как и войну на Ближнем Востоке) реально прекратить уже в этом году.

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