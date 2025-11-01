Литовцы "перебрасывали сигареты": Лукашенко выдал абсурдную версию относительно метеокуль и вспомнил о контрабанде

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова отличился абсурдным заявлением. Он заявил, что якобы литовцы сами перебрасывали сигареты с территории Беларуси с помощью метеорологических шаров, чтобы заработать на перепродаже.

Видео дня

Об этом он сказал во время посещения Березинского биосферного заповедника в Витебской области. "В такие условия их поставила собственная власть, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе", – цитируют Лукашенко белорусские госСМИ.

Он также обвинил литовские и польские власти в том, что они якобы "поставили людей в безвыходное положение" и "толкнули их на путь преступления".

По словам Лукашенко, белорусы якобы легально покупали сигареты на фабриках и продавали их литовцам, которые приезжали на территорию Беларуси. А уже те "перебрасывали товар" через забор на границе — "маленькими порциями, на воздушных шарах".

"Там литовцы принимали шары и принимали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты", - выдал он.

При этом он заявил, что не видит вины белорусов в такой "схеме".

"Как я могу с них спросить, в чем здесь вина Беларуси? Я не вижу, за что наказывать людей. Они хотели заработать – они заработали. Если бы они украли эти сигареты... Нет, они заплатили", – добавил он.

Никаких доказательств своих утверждений Лукашенко не привел.

Ранее литовские власти сообщали о многочисленных случаях обнаружения метеозондов, которые залетали с территории Беларуси и несли контрабандные товары, в частности сигареты. Из-за этого на прошлой неделе несколько раз временно останавливали авиасообщение в Вильнюсском аэропорту, а также один раз — в Каунасском.

В ответ на сложившуюся ситуацию правительство Литвы приняло решение закрыть границу с Беларусью до 30 ноября. Постановление предусматривает прекращение работы двух последних пунктов пропуска — Медининкай и Шальчининкай.

Ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отличился абсурдным заявлением. Он пожаловался, что страны ЕС бесплатно пользуются чистым белорусским воздухом, который ветер относит на их территорию, и пообещал, что когда-то Европа будет платить Беларуси за кислород.

Накануне, 30 октября, в воздушном пространстве Литвы в очередной раз появились воздушные шары, которые двигались из Беларуси в направлении Вильнюсского аэропорта. Из-за этого было остановлено движение самолетов. Ограничения сначала ввели на три часа, впоследствии продлили до 1:05 ночи пятницы.

И это далеко не первый случай за последний месяц.

26 октября в небе над Литвой в четвертый раз за октябрь зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт в очередной раз закрывали на несколько часов.

Похожие случаи случались и раньше. Так 24 октября власти Литвы закрыли аэропорты в Вильнюсе и Каунасе, а также несколько пограничных пунктов пропуска с Беларусью из-за появления гелиевых метеошариков. Также вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов. Воздушные шары прибыли из Беларуси, 13-14 метеозондов заметили в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них находились непосредственно над Вильнюсским аэропортом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!