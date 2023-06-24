'Либо используем этот шанс, или потеряем все': 'легенда' ВС Беларуси обратился к белорусским военным из-за 'мятежа' в РФ. Видео

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и безопасности Валерий Сахащик обратился к белорусским военным на фоне противостояния ЧВК "Вагнер" и регулярной армии РФ. По его словам, Беларусь должна использовать этот шанс и освободиться от российской зависимости.

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Он призвал белорусских военных объединиться, чтобы спасти страну. Об этом говорится в видеообращении Сахащика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, сейчас происходит начало активной фазы развала России. Он также предупредил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может мобилизовать россиян и бросить их на войну против Украины или Беларуси.

"Все мыслящие люди понимали, что РФ, построенная на лжи, коррупции и беззаконии, скоро развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса. Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, Пригожин победит, мобилизует половину населения России и забросает Украину пушечным мясом. А может понимает, что в Украине у него нет шансов, повернет свои силы на Беларусь, чтобы на этой волне набрать политические очки", – сказал Сахащик.

Также он добавил, что решение нужно принимать быстро, ведь в ином случае от Беларуси может остаться только одно название в книжках. Он призвал белорусских военных объединяться и спасать страну.

"Мы должны решать, чтоб делать дальше. При чем решать быстро. Либо используем этот шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все и само названием Республики Беларусь останется только в книжках. Я хочу обратиться к белорусским военным. Нам не на кого рассчитывать. Мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы одна из лучших наций мира. Давайте объединим нацию, спасем родину, а все остальное потом", – заявил он.

Напомним, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

В ГУР Минобороны Украины заявили, что бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж являются признаками крушения режима президента страны-агрессора Владимира Путина. Кроме того, "военный переворот" стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Против Пригожина в РФ возбудили дело о призывах к мятежу, а ФСБ призвала наемников "Вагнера" задержать своего руководителя.

– В Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

– Путин утром 24 июня выступил со срочным обращением, заявив, что Россию якобы "предали" из-за "неумеренных амбиций" и "смута" угрожает стране-агрессору. Он пообещал "жесткие действия" и "неминуемое наказание" за "преступные действия".