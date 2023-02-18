Кремль планирует использовать возможности белорусского ОПК для переоснащения своей армии: в ISW объяснили, что стоит за визитом Лукашенко

Страна-агрессор Россия пытается использовать возможности белорусского оборонно-промышленного комплекса для ускоренного переоснащения своих вооруженных сил. Это в очередной раз подчеркивает намерения Москвы затянуть войну против Украины.

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Эту тему обсуждали кремлевский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Москве 17 февраля. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Самопровозглашенный президент заявил во время встречи с Путиным, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для российских вооруженных сил при поддержке российских технологий.

Также Лукашенко заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производство компонентов для поддержки продукции российского КАМАЗ и выразил готовность помочь России производить электронные компоненты для замены утраченного западного импорта. Кроме того, диктатор заявил, что "Беларусь полностью выполняет соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились три месяца назад".

По мнению аналитиков, дополнительные самолеты Су-25 и запчасти для грузовиков не являются решающим фактором для успеха долгосрочных военных действий России. Однако Кремль может использовать белорусские заводы для производства критической техники, в которой нуждаются российские оккупанты. Также страна-агрессор может попытаться перепрофилировать российские заводы, которые в настоящее время задействованы или приспособлены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более остро необходимой техники.

По оценке ISW, таким образом Лукашенко "платит" за свой отказ от требования Путина о прямом участии белорусских войск в войне против Украины. Также аналитики отмечают, что такой формат сотрудничество РФ и Беларуси подчеркивает, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания со стороны Запада.

Напомним, на встрече в московском Ново-Огарево, куда президент РФ Владимир Путин пригласил самопровозглашенного коллегу из Беларуси Александра Лукашенко, между ними произошел любопытный диалог. Два диктатора обменялись рядом характерных шуток, которые весьма красноречиво обозначили их роли.

Ранее Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Беларуси. Непризнанный президент РБ пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вести войну против Украины вместе с войсками страны-агрессора России. Зеленский сказал, что наша страна будет сражаться и выстоит в любом случае.