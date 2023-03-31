''Девченок я прощаю'': Лукашенко перенял ''опыт'' Путина и выдал перл о геях и лесбиянках. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает творить "перлы". На этот раз он одним махом решил судьбу ЛГБТ, выдав "лицензию" лесбиянкам и заклеймив геев.

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Лукашенко заявил, что "прощает девченок", а геев он назвал "извращенцами" и "последней гадостью". Видео с выступлением белорусского диктатора распространили Telegram-каналы.

По словам Лукашенко, в "грехе" лесбиянок виноваты мужчины, которые "где-то не дорабатывают", поэтому он даже готов взять эту вину на себя. Но что касается геев, то здесь самопровозглашенный президент Беларуси был категоричен.

"Девченок я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас – на мужиков. Значит, мы не досмотрели, значит мы где-то не доработали в чем-то. Поэтому они начинают там... ну вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Но что касается геев – ну это извращенцы, это мерзость последняя!", – заявил он.

Пользователи иронизируют над высказываниями Лукашенко. Они предположили, что тот просто любит по вечерам просматривать взрослые видео "с девочками".

"Усатый просто любит по вечерам просматривать на одном черно-желтом сайте девочек";

"Теперь понятно, почему Лукашенко рассказывал о своих любимых четырех позициях, из которых на него готовилось нападение", – пишут комментаторы.

Александр Лукашенко пытается походить на российского диктатора Владимира Путина, который любит использовать грубоватые и вульгарные изречения во время своих выступлений. Его любимая "шутка" о бабушке с половыми признаками дедушки, вероятно, очень понравилась белорусскому диктатору, и он решил использовать "опыт" Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, монолог Лукашенко о том "откуда на Беларусь готовилось нападение", стал мемом в сети.

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